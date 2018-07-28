Посол України особисто подякував Помпео за Кримську декларацію

У Держдепі вкотре визнали, що Росія порушила міжнародне право

Посол України у Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий особисто подякував державному секретарю Майку Помпео за Кримську декларацію. Про це посол повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Також Чалий зазначив, що разом з Помпео вони обговорили подальші спільні кроки щодо стратегічного партнерства Україна - США.

"За дорученням президента України Петро Порошенка особисто подякував Державному секретарю США Майку Помпео за ухвалу Декларації політики США щодо Криму (думаю, в майбутньому буде згадуватися як "Декларація Помпео") - написав посол.

Нагадаємо, що Норвегія підтримала декларацію США про невизнання анексії Криму.

Також Міністерство закордонних справ Чехії вітало декларацію державного секретаря США Майка Помпео щодо Криму і заявило про визнання незаконності анексії півострова Росією.

Додамо, що Помпео 25 липня заявив, що США ніколи не визнають російську окупацію Криму і будуть наполягати на територіальній цілісності України. У Держдепі вкотре визнали, що Росія порушила міжнародне право.