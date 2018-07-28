Посол України особисто подякував Помпео за Кримську декларацію

Новини Політика 28.07.2018 - 18:37
Фото: Валерій Чалий та Майк Помпео (flickr.com)
Фото: Валерій Чалий та Майк Помпео (flickr.com)

У Держдепі вкотре визнали, що Росія порушила міжнародне право

Посол України у Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий особисто подякував державному секретарю Майку Помпео за Кримську декларацію. Про це посол повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Також Чалий зазначив, що разом з Помпео вони обговорили подальші спільні кроки щодо стратегічного партнерства Україна - США.

"За дорученням президента України Петро Порошенка особисто подякував Державному секретарю США Майку Помпео за ухвалу Декларації політики США щодо Криму (думаю, в майбутньому буде згадуватися як "Декларація Помпео") - написав посол.

Посол України особисто подякував Помпео за Кримську декларацію

Нагадаємо, що Норвегія підтримала декларацію США про невизнання анексії Криму. 

Також Міністерство закордонних справ Чехії вітало декларацію державного секретаря США Майка Помпео щодо Криму і заявило про визнання незаконності анексії півострова Росією.

Додамо, що Помпео 25 липня заявив, що США ніколи не визнають російську окупацію Криму і будуть наполягати на територіальній цілісності України. У Держдепі вкотре визнали, що Росія порушила міжнародне право. 

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Теги:  Крим,  Чалый,  декларация,  Майк Помпео  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС