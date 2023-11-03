Посол про страйк у Польщі: більшість вимог нереалістичні, шукатимемо компроміси

"Це вже маленька перемога, оскільки протест, який планувався на сьогодні, перенесли на 6 листопада. Є також сигнали про те, що це може бути одноденний попереджувальний страйк. Тому зараз усі зусилля спрямовані на те, щоб досягти певних компромісів і пояснити, що переважна більшість вимог, нереалістичні", - пояснив посол.

За його словами, як приклад, перевізники незадоволені скасуванням дозвільної системи для далекобійників з України в рамках транспортного безвізу. Водночас це угода між нашою країною та Євросоюзом. Зокрема польським перевізникам також не потрібні вищезгадані дозволи всередині ЄС.

"Інша їхня вимога має певний дискримінаційний вимір, оскільки вони вимагають преференцій в момент перетину кордону на польських чи європейських номерах. А перевезення здійснюють представники інших країн, наприклад Туреччини. Тому ми не можемо задовольнити ці вимоги, будемо намагатися переконати їх, що такі методи з блокуванням кордону є контрпродуктивними", - додав він.

Зварич відзначив, що влада Польщі також це розуміє й намагається переконати своїх перевізників у тому, що вони не повинні заважати руху через кордон.

"Віримо, що здоровий глузд переможе, польські перевізники дослухаються і будуть намагатися відстоювати свої інтереси в інший спосіб", - сказав посол.

Протест на кордоні Польщі

Україна порушила питання з Польщею і Європейським союзом щодо виконання меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску. Зокрема наша країна отримала повідомлення про ризик блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників.

Чим незадоволені польські перевізники?

Перевізники обурені нібито надмірною конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. Зокрема вони вимагають: