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У Польші перенесли початок блокади руху транспорту на кордоні з Україною

П'ятниця 03 листопада 2023 00:19
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У Польші перенесли початок блокади руху транспорту на кордоні з Україною Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Перевізники Польщі вирішили перенесли дату початку блокади руху вантажного транспорту на трьох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Таким чином, блокада відбудеться не 3 листопада, як планувалося раніше, а 6 листопада.

Про це заявив голова Міжнародної транспортної асоціації України Ігор Оверко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

"Польські перевізники заявили, що переносять початок блокади руху вантажного транспорту, який прямуватиме в напрямку трьох пунктів пропуску, з 3-го на 6-те листопада. Про це розповів співголова блокади, організатор протесту біля пункту пропуску "Краківець-Корчова" Томаш Борковський", - повідомив він.

За його словами, блокада руху транспорту розпочнеться в понеділок о 13:00 за київським часом. Організатори протесту вже отримали офіційний дозвіл місцевої влади на його проведення до 3 січня 2024 року.

При цьому зазначається, що блокада вантажного транспорту буде організована в напрямку трьох пунктів пропуску: "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене".

Організатори протестів вимагають повернення до практики видачі дозволів для українських вантажоперевізників і зменшення їхньої кількості від довоєнного рівня, коли видавали до 200 тисяч дозволів на рік.

Крім того, польські перевізники хочуть, щоб їх порожні вантажні автомобілі, які повертаються з України до Польщі, могли проїжджати кордон без єЧерги і не чекати по 10-12 днів.

До того ж перевізники вимагають посилити правила перевезення за ЄКМТ (сертифікат Європейської конференції міністрів транспорту).

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