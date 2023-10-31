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Україна ініціювала зустріч з Польщею та Єврокомісією щодо загрози перекриття кордону

Вівторок 31 жовтня 2023 12:50
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Україна ініціювала зустріч з Польщею та Єврокомісією щодо загрози перекриття кордону Фото: Україна ініціювала зустріч з Польщею та Єврокомісією щодо загрози перекриття кордону (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У зв'язку з загрозою перекриття кордону Україна хоче обговорити з Польщею та Єврокомісією виконання меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Ми отримали повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Наша позиція полягає в тому, що такі страйки та блокування шкодять всім: як українським, так і польським перевізникам", - наголосив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Він зазначив, що Україна вдячна польському народу за постійну підтримку в умовах повномасштабної війни та готова до діалогу, де рівноцінно будуть представлені інтереси перевізників обох країн.

Як повідомляється, зустріч з Директоратом Єврокомісії (DG MOVE) запланована на 31 жовтня. Ключова мета - напрацювання спільних рішень, які допоможуть збільшити пропускну спроможність та забезпечити стабільну роботу кордону.

Що передувало

Нещодавно польські перевізники пригрозили з листопада перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

Зокрема польські перевізники вимагають:

  • повернути українським перевізникам дозволи;
  • посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;
  • неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;
  • окрему чергу в "єЧерга" для авто на номерах ЄС;
  • окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;
  • отримати доступ до системи "Шлях".

Раніше перевізники в Польщі обмежувались блокуванням одного пункту пропуску, а тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України.

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