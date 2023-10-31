Україна ініціювала зустріч з Польщею та Єврокомісією щодо загрози перекриття кордону
У зв'язку з загрозою перекриття кордону Україна хоче обговорити з Польщею та Єврокомісією виконання меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
"Ми отримали повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Наша позиція полягає в тому, що такі страйки та блокування шкодять всім: як українським, так і польським перевізникам", - наголосив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
Він зазначив, що Україна вдячна польському народу за постійну підтримку в умовах повномасштабної війни та готова до діалогу, де рівноцінно будуть представлені інтереси перевізників обох країн.
Як повідомляється, зустріч з Директоратом Єврокомісії (DG MOVE) запланована на 31 жовтня. Ключова мета - напрацювання спільних рішень, які допоможуть збільшити пропускну спроможність та забезпечити стабільну роботу кордону.
Що передувало
Нещодавно польські перевізники пригрозили з листопада перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.
Зокрема польські перевізники вимагають:
- повернути українським перевізникам дозволи;
- посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;
- неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;
- окрему чергу в "єЧерга" для авто на номерах ЄС;
- окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;
- отримати доступ до системи "Шлях".
Раніше перевізники в Польщі обмежувались блокуванням одного пункту пропуску, а тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України.
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