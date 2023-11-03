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Посол о забастовке в Польше: большинство требований нереалистичны, будем искать компромиссы

Фото: Василий Зварыч, посол Украины в Польше (facebook.com/alex.kumpan)
Автор: Сергей Пышкин

Протест перевозчиков Польши на границе с Украиной может носить предупредительный характер и быть непродолжительным. Большинство их требований нереалистичны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Польше Василия Зварыча в эфире телемарафона.

"Это уже маленькая победа, поскольку протест, который планировался на сегодня, перенесли на 6 ноября. Есть также сигналы о том, что это может быть однодневная предупредительная забастовка. Поэтому сейчас все усилия направлены на то, чтобы достичь определенных компромиссов и объяснить, что подавляющее большинство требований нереалистичны", - пояснил посол. 

По его словам, в качестве примера, перевозчики недовольны отменой разрешительной системы для дальнобойщиков из Украины в рамках транспортного безвиза. В то же время это соглашение между нашей страной и Евросоюзом. В частности польским перевозчикам также не нужны вышеупомянутые разрешения внутри ЕС. 

"Другое их требование имеет определенное дискриминационное измерение, поскольку они требуют преференций в момент пересечения границы на польских или европейских номерах. А перевозки осуществляют представители других стран, например Турции. Поэтому мы не можем удовлетворить эти требования, будем пытаться убедить их, что такие методы с блокированием границы являются контрпродуктивными", - добавил он. 

Зварич отметил, что власти Польши также это понимают и пытаются убедить своих перевозчиков в том, что они не должны мешать движению через границу. 

"Верим, что здравый смысл победит, польские перевозчики прислушаются и будут пытаться отстаивать свои интересы другим способом", - сказал посол.

Протест на границе Польши

Украина подняла вопрос с Польшей и Европейским союзом по выполнению меморандумов о пропускной способности украинско-польских пунктов пропуска. В частности, наша страна получила сообщение о риске блокирования пунктов пропуска со стороны польских перевозчиков.

Чем недовольны польские перевозчики?

Перевозчики возмущены якобы чрезмерной конкуренцией после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС. В частности они требуют: 

  • вернуть украинским перевозчикам разрешения;
  • ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок по Европейской конференции министров транспорта;
  • невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;
  • отдельную очередь в "еЧергу" для авто на номерах ЕС;
  • отдельную очередь на всех границах для пустых фур;
  • получить доступ к системе "Шлях".

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