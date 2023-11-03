Посол о забастовке в Польше: большинство требований нереалистичны, будем искать компромиссы

"Это уже маленькая победа, поскольку протест, который планировался на сегодня, перенесли на 6 ноября. Есть также сигналы о том, что это может быть однодневная предупредительная забастовка. Поэтому сейчас все усилия направлены на то, чтобы достичь определенных компромиссов и объяснить, что подавляющее большинство требований нереалистичны", - пояснил посол.

По его словам, в качестве примера, перевозчики недовольны отменой разрешительной системы для дальнобойщиков из Украины в рамках транспортного безвиза. В то же время это соглашение между нашей страной и Евросоюзом. В частности польским перевозчикам также не нужны вышеупомянутые разрешения внутри ЕС.

"Другое их требование имеет определенное дискриминационное измерение, поскольку они требуют преференций в момент пересечения границы на польских или европейских номерах. А перевозки осуществляют представители других стран, например Турции. Поэтому мы не можем удовлетворить эти требования, будем пытаться убедить их, что такие методы с блокированием границы являются контрпродуктивными", - добавил он.

Зварич отметил, что власти Польши также это понимают и пытаются убедить своих перевозчиков в том, что они не должны мешать движению через границу.

"Верим, что здравый смысл победит, польские перевозчики прислушаются и будут пытаться отстаивать свои интересы другим способом", - сказал посол.

Протест на границе Польши

Украина подняла вопрос с Польшей и Европейским союзом по выполнению меморандумов о пропускной способности украинско-польских пунктов пропуска. В частности, наша страна получила сообщение о риске блокирования пунктов пропуска со стороны польских перевозчиков.

Чем недовольны польские перевозчики?

Перевозчики возмущены якобы чрезмерной конкуренцией после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС. В частности они требуют: