Посол США в РФ йде у відставку

Фото: Джон Хантсман (wikimedia.org)

Він залишає посаду 3 жовтня

Посол Сполучених Штатів Америки (США) у Російській Федерації Джон Хантсман направив президенту Дональду Трампу листа із проханням про відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

У документі зазначається, що Хантсман покине посольство Америки в Росії 3 жовтня.

"Для мене велика честь мати довіру, яку Ви надали мені, (призначивши) мене послом Сполучених Штатів в Росії в цей історично важкий період в двосторонніх відносинах", - йдеться в листі.

Також Хантсман додав, що США "мають продовжувати змушувати Росію нести відповідальність, коли її дії загрожують нам і нашим союзникам".

"У той час, коли ми не можемо дійти згоди у питаннях, які розділяють нас, існують спільні інтереси, які ми не можемо ігнорувати", - додав Хантсман.

Хастаман був послом США в РФ з 3 жовтня 2017 року.

РБК-Україна повідомляло, що США направили в Україну тимчасово повіреного Вільяма Тейлора. Тейлор був послом США в Україні з 2006 по 2009 рік.

Нагадаємо, в травні посольство США оголосило про завершення дипломатичної місії посла Марі Йованович.