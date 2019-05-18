Посольство США объявило о завершении дипмиссии Йованович

Фото: Мари Йованович (РБК-Украина)

Мари Йованович завершает дипломатическую каденцию в Киеве

Посол США в Украине Мари Йованович завершает дипломатическую каденцию в Киеве. Об этом сообщило американское посольство в Facebook.

"Посол Йованович завершает дипломатическую каденцию в Киеве - оглянемся и просмотрим ее трехлетнюю работу в Украине по продвижению партнерства между Украиной и США", - говорится в сообщении посольства США в Украине.

Напомним, ранее личный адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что следующим послом США в Украине будет человек, который поддерживает администрацию американского президента Дональда Трампа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что посла Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович отозвали с должности и у нее заканчивается дипломатическая миссия. Дата отъезда Йованович согласуется с передачей президентской власти в Украине. 20 мая посол вернется в Вашингтон. Она занимала эту должность три года.

Как разъяснили в Государственном департаменте, "так было запланировано ранее", и дата отъезда посла согласуется с передачей президентской власти в Украине. В понедельник, 20 мая, Йованович вернется в Вашингтон.