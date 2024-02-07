Посол США про ранковий обстріл: Україна потребує нашої безпекової допомоги зараз

Україна потребує безпекової допомоги від Сполучених Штатів. Зокрема, через ранкову російську атаку.

Про це заявила посол Сполучених Штатів у Києві Бріджит Брінк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис посольства США в Україні в Telegram.

"У Києві та по всій країні чоловіки, жінки та діти прокинулися від чергової масованої російської ракетної та безпілотної атаки. Ми покладаємось на протиповітряну оборону України та героїчних військовослужбовців, які захистять нас усіх", - заявила вона.

Вона підкреслила, що США не можна гаяти часу.

"Україна потребує нашої безпекової допомоги зараз", - додала посол.

Нічна атака 7 лютого

У ніч на середу у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу через запуск російськими загарбниками кількох груп ударних дронів типу "Шахед".

Яке повідомлялося, ворожі баражуючі боєприпаси прямували курсом на Одесу, Умань, Дніпро, Павлоград, та інші міста в різних регіонах. На півдні країни працювали системи протиповітряної оборони по відбиттю атаки противника, передавали в Силах оборони.

Вже вранці у Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що війска РФ запустили у ніч проти 7 лютого по Україні 15 дронів-камікадзе типу "Шахед", з яких 12 збили силами та засобами ППО.

Крім того, вночі близько 03:40 було зафіксовано зліт російських Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області РФ. У Повітряних силах попередили, що запуск ворожих ракет з літаків.

Близько пʼятої у східних та південних областях України оголосили тривогу. Згодом стало відомо про вибухи в Харкові через ракетний удар та у Миколаєві - через атаку дронами-камікадзе типу "Шахед".

Згодом вибухи пролунали також в Київській області та у Черкаській області.

Також вибухи пролунали у Києві. Зокрема, в Дніпровському районі повідомлялося про постраждалих, а у Голосіївському - почалася пожежа у багатоповерхівці.

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