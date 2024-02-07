РФ запустила по Україні кілька груп "Шахедів": в низці областей тривога

Російські загарбники запустили по території України кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед" для повітряної атаки. В низці областей оголошена тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.

Військові попереджали про загрозу застосування ворогом баражуючих боєприпасів для ударів по Херсонській та Миколаївській областях.

Пізніше було зафіксовано рух "Шахедів" з Миколаївської області у напрямку Кіровоградської.

Приблизно о пів на дванадцяту у ПС розповіли про рух кількох груп "Шахедів" противника на Кіровоградщині курсом на північний захід, а з Херсонської області - на Миколаївську область.

"Ще одна група "Шахедів" на Миколаївщину з півдня! Кілька груп "Шахедів" на півдні Миколаївщини рухаються у напрямку Одеської області", - передали військові згодом.

О 00: 04 у Повітряних силах заявили, що група ворожих дронів на Кіровоградщині рухаються у напрямку Кропивницького.

У південних областях оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударів із застосуванням дронів-камікадзе. Жителів відповідних регіонів закликають перебувати в укриттях та пам'ятати про правила інформ-тиші.

Розширення тривог

Пізніше в ПС поінформували, що кілька груп "Шахедів" на півдні Миколаївської області, на межі Миколаївської та Одеської областей рухаються на північний захід. Крім того, кілька груп дронів порога на півночі Миколаївської та на півдні Кіровоградської області прямують курсом на північ.

"Група "Шахедів" на межі Кіровоградщини та Дніпропетровщини прямують на північний схід", - йдеться в повідомленні.

Також зафіксований рух кількох груп "Шахедів" на Кіровоградщині у напрямку Кропивницького та Кременчука (Полтавська область).

Робота ППО

Пізніше у Силах оборони півдня України заявили про роботу ППО по відбиттю ворожої повітряної атаки.

"Іде бойова робота по областях, де фіксується рух ударних дронів", - йдеться в оголошенні.

Військові вкотре закликали перебувати в укриттях та не знімати роботу ППО.

Атаки "Шахедами"

Раніше керівниця прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що війська РФ не атакували нашу країну "Шахедами" в останні дні через певні труднощі. Не виключено, що шукають нові майданчики для запуску.

Нагадаємо, 31 січня був нанесений ракетний удар по аеродрому "Бельбек"у тимчасово окупованому Криму.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що на аеродромі "Бельбек" було вражено щонайменше три літаки росіян, а також особовий склад.