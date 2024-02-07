У Київській області пролунали вибухи

У Київській області під час ворожої ракетної атаки пролунали вибухи вранці у середу, 7 лютого.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Вибухи було чути в області через ракетну атаку ворога, вірогідно, із застосуванням ракет Х-101/555.

Перед тим місцева влада закликала місцевих жителів перебувати в укриттях.

Пізніше в Повітряних силах заявили про фіксацію нових ракет у напрямку столиці.

"Крилаті ракети під Києвом, буде робота ППО", - йдеться в оголошенні Київської міської військової адміністрації.

Повітряна атака РФ по Україні 7 лютого

Нагадаємо, сьогодні вночі близько 03:40 було зафіксовано зліт російських Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області РФ. У Повітряних силах попередили, що запуск ворожих ракет з літаків може відбутися близько п'ятої години ранку.

Близько 5:00 у східних та південних областях України оголосили тривогу..Згодом стало відомо про вибухи в Харкові через ракетний удар та у Миколаєві - через атаку дронами-камікадзе типу "Шахед".