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У Київській області пролунали вибухи

Середа 07 лютого 2024 06:56
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У Київській області пролунали вибухи Фото: у Києвіській області пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області під час ворожої ракетної атаки пролунали вибухи вранці у середу, 7 лютого.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Вибухи було чути в області через ракетну атаку ворога, вірогідно, із застосуванням ракет Х-101/555.

Перед тим місцева влада закликала місцевих жителів перебувати в укриттях.

Пізніше в Повітряних силах заявили про фіксацію нових ракет у напрямку столиці.

"Крилаті ракети під Києвом, буде робота ППО", - йдеться в оголошенні Київської міської військової адміністрації.

Повітряна атака РФ по Україні 7 лютого

Нагадаємо, сьогодні вночі близько 03:40 було зафіксовано зліт російських Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області РФ. У Повітряних силах попередили, що запуск ворожих ракет з літаків може відбутися близько п'ятої години ранку.

Близько 5:00 у східних та південних областях України оголосили тривогу..Згодом стало відомо про вибухи в Харкові через ракетний удар та у Миколаєві - через атаку дронами-камікадзе типу "Шахед".

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Київська область вибухи Ракетна атака
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