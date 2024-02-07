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В Миколаєві та області пролунали вибухи. Область під атакою "Шахедів"

Середа 07 лютого 2024 06:38
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В Миколаєві та області пролунали вибухи. Область під атакою "Шахедів" Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В Миколаєві та області пролунали вибухи. В регіоні триває атака ударних дронів "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

"Продовжується атака "шахедів" на Миколаївщину з півдня", - йдеться у повідомленні.

Водночас кореспонденти Суспільного повідомили, що у місті лунають звуки вибухів. Згодом вибухи прогриміли повторно.

А Миколаївський Ванек повідомив, що в Миколаєві горить будинок та зафіксовано одну постраждалу людину.

Обстріл України в ніч на 7 лютого

Нагадаємо, близько 03:40 було зафіксовано зліт російських Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області РФ. У Повітряних силах попередили, що запуск ворожих ракет з літаків може відбутися близько п'ятої години ранку.

Кількома годинами раніше росіяни запустили по Україні ударні дрони "Шахед". Ворожі баражуючі боєприпаси прямували курсом на Одесу, Умань, Дніпро, Павлоград, та інші міста у різних регіонах.

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Атака дронів
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