РФ запустила ракети з Ту-95МС. В Україні тривога, лунають вибухи

Українські військові зафіксували пуски ракет типу Х-101/555 з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з напрямку Каспійського моря. В Україні в низці областей оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Сил оборони півдня України та прес-службу Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Пуски ракет типу Х-101/555 з Ту-95МС з напрямку Каспійського моря", - передали військові.

Своєю чергою в ПС попередили про ракетну небезпеку, та закликали не ігнорувати повітряну тривогу в областях, де вона оголошена.

"Увага! Ракетна небезпека в південних та східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні.

Розширення тривог

Згодом сигнали про повітряну тривогу прозвучали і в інших областях, а також у Києві.

"Увага! Повітряна тривога пов'язана із ракетною небезпекою, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Не ігноруйте тривогу! Перебувайте в укриттях до відбою", - йдеться в оголошенні начальника Київського МВА Сергія Попка у Telegram.

Ракетна атака та вибухи

Згодом в ПС заявили, що перша група крилатих ракет зафіксована в Сумській області, в напрямку Полтавської області.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив о 06:03, що окупанти завдають ударів. Чиновник закликав перебувати в укриттях! Мер Харкова Ігор Терехов також повідомив про вибухи в місті. У Повітряних силах заявили, що ворог б'є по Харкову балістикою.

Пізніше в ОВА заявили, що противник завдав щонайменше чотири удари по Харківщині

У Миколаєві також повідомляють про вибухи, про це пише "Суспільне. Миколаїв".

Також було зафіксовано рух ракети на Київ зі сходу.

"Перша група ракет на Київщині, курсом на південний захід. Ще дві групи вздовж межі Полтавської, Чернігівської областей, курсом на захід", - передали в Повітряних силах.

Також військові поінформували про нову група ракет на Сумщині, які летять курсом на Полтавську область.

Крім того, продовжується атака "Шахедів" на Миколаївську область з півдня.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що попередньо є влучання у Слобідському районі Харкова, є пошкодження нежитлової інфраструктури.

"На цю хвилину - без постраждалих. Огляд місць триває", - додає чиновник.

У Повітряних силах заявили, що крилаті ракети зафіксовані у Вінницькій області, південніше обласного центру. Крім того, була загроза пусків Х-22 на Харківському напрямку.

Повітряні атаки РФ 7 лютого

Нагадаємо, зліт російських Ту-95 був зафіксований з аеродрому Оленья у Мурманській області РФ близько 03:40. Тоді у ПС попередили, що запуск ворожих ракет з літаків може відбутися близько п'ятої години ранку.

Перед тим у ніч проти середи в Україні у багатьох областях була повітряна тривога через запуск російськими загарбниками кількох груп ударних дронів типу "Шахед".

Зокрема, ворожі баражуючі боєприпаси прямували курсом на Одесу, Умань, Дніпро, Павлоград, та інші міста в різних регіонах. На півдні країни працювали системи протиповітряної оборони по відбиттю атаки противника, передавали в Силах оборони.

Відбій тривог через "Шахеди" росіян в Україні було оголошено тільки о 02:40.