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Посол США призвал Китай провести переговоры с Далай-ламой

Новости » Политика    26.05.2019 - 12:17
Посол США призвал Китай провести переговоры с Далай-ламой
Фото: Далай-лама (European Union 2016 - European Parliament)

Посол США выразил обеспокоенность по поводу вмешательства китайского правительства в свободу тибетских буддистов

Посол Соединенных Шатов Америки в Китае Терри Бранстад призвал Китай провести переговоры с духовным лидером Тибета Далай-ламой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Бранстад в ходе визита на Тибет, который произошел впервые с 2015 года после обострения торговых и дипломатических отношений между странами, встретился с  представителями правительства Китая и тибетскими религиозными и культурными деятелями и "выразил давнюю обеспокоенность по поводу отсутствия постоянного доступа" к Тибету.

"Посол призвал правительство Китая вступить в предметный диалог с Далай-ламой или его представителями без каких-либо предварительных условий в целях урегулирования разногласий", - сообщает агенство. 

Кроме того, посол США выразил обеспокоенность по поводу вмешательства китайского правительства в свободу тибетских буддистов организовывать и исповедовать свою религию. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что члены Европейского парламента должны одобрить доклад об отношениях между Евросоюзом и Китаем. Его авторы обвиняют Пекин в нарушении прав человека, преследовании инакомыслящих и поддержке президента Сирии Башара Асада.

Кроме того, Китай обвинил Соединенные Штаты Америки в попытках сдержать развитие страны. В марте 2018 года президент Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая". В его разделе 301 одним из обвинений в адрес КНР называлась "кража интеллектуальной собственности".

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