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Посол США закликав Китай провести переговори з Далай-ламою

Новини » Політика    26.05.2019 - 12:17
Посол США закликав Китай провести переговори з Далай-ламою
Фото: Далай-лама (European Union 2016 - European Parliament)

Посол США висловив стурбованість з приводу втручання китайського уряду в свободу тибетських буддистів

Посол Сполучених Шатов Америки в Китаї Террі Бранстад закликав Китай провести переговори з духовним лідером Тибету Далай-ламою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Бранстад в ході візиту на Тибет, який стався вперше з 2015 року після загострення торговельних і дипломатичних відносин між країнами, зустрівся з представниками уряду Китаю і тибетськими релігійними і культурними діячами та "висловив давню стурбованість з приводу відсутності постійного доступу" до Тибету.

"Посол закликав уряд Китаю вступити в предметний діалог з Далай-ламою або його представниками без будь-яких попередніх умов з метою врегулювання розбіжностей", - повідомляє агенство.

Крім того, посол США висловив стурбованість з приводу втручання китайського уряду в свободу тибетських буддистів організовувати та сповідувати свою релігію.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що члени Європейського парламенту повинні схвалити доповідь про відносини між Євросоюзом і Китаєм. Його автори звинувачують Пекін у порушенні прав людини, переслідування інакомислячих та підтримки президента Сирії Башара Асада.

Крім того, Китай звинуватив Сполучені Штати Америки в спробах стримати розвиток країни. У березні 2018 року президент Дональд Трамп підписав меморандум "Про боротьбу з економічною агресією Китаю". У його розділі 301 одним із звинувачень на адресу КНР називалася "крадіжка інтелектуальної власності".

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