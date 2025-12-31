Посол США привітав РФ з Новим роком, заговоривши російською (відео)

Зокрема, він звернувся до росіян від імені американського народу. Та на початку та вкінці промови говорив російською.

Своє звернення до росіян він почав зі слів "Дорогие друзья, с наступающим Новим годом".

"...від імені американського народу передаю вам та вашим сім'ям щирі вітання. Дух цього часу закликає до роздумів, оновлення та надії. Це час, коли люди в усьому світі зупиняються, щоб осмислити не лише те, де вони були, а й куди хочуть іти", - продовжив далі Дайкхаус, але вже рідною мовою.

Він нагадав росіянам, що "конфлікти не визначають майбутнє", якщо не дозволити цього робити.

"Новий рік дає шанс рухатися вперед, прагнути миру як взаємної відповідальності та взаємної вигоди", - сказав Дайкхаус.

Посол США згадав у своєму зверненні і війну РФ проти України. За його словами, президент Дональд Трамп "послідовно наголошував на важливості закінчення війни між Росією та Україною", а його адміністрація "старанно працювала над тим, щоб заохочувати діалог і дії, шукати шлях до миру, який поважає суверенітет держав.

"Його зусилля заклали основу для продовження взаємодії та переговорів, а його відданість дипломатії залишається маяком надії для наших країн", - стверджує Дайкхаус.

За його словами "американці та росіяни поділяють глибокі традиції стійкості, креативності та любові до своєї батьківщини" і "ці спільні цінності можуть бути основою для побудови більш мирного майбутнього".

"Желаю здоровья, мира, и благополучия в Новом году", - завершив вітання посол, виголосивши фразу російською мовою.