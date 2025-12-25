ua en ru
Трамп на різдвяному заході: нам потрібно повернутися до України, РФ і Китаю

Четвер 25 грудня 2025 01:58
Трамп на різдвяному заході: нам потрібно повернутися до України, РФ і Китаю Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп під час різдвяного заходу заявив, що йому потрібно повернутися до питань, які стосуються України, Росії та Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Зокрема, увечері 24 грудня у ЗМІ з'явився розклад Трампа на день. Згідно з графіком, президент США присвятив свою ранкову частину на гру в гольф, а ввечері приділив час дзвінкам дітям для обговорення подорожі Санта-Клауса.

Під час однієї з розмов Трамп у якомусь сенсі навіть поскаржився, що міг би говорити весь день, але змушений повертатися до інших питань

"Можна було б так говорити весь день. Нам потрібно повернутися до Китаю, Росії, України. Нам потрібно повернутися до інших справ, але можна було б займатися цим весь день", - сказав Трамп.

Також з його вуст прозвучала ще низка заяв, а саме:

  • ми хочемо переконатися, що Санту не підмінили. Що в нашу країну не намагається проникнути якийсь поганий Санта;
  • нашій країні потрібно більше людей з високим IQ;
  • вчорашній ВВП становив 4,3%, що на два пункти більше, ніж очікувалося, люди були шоковані. Це заслуга тарифів.

Україна на шляху до миру

Нагадаємо, що в листопаді 2025 року Трамп здійснив чергову спробу досягти припинення війни а Україні.

Зокрема, його спецпосланець Стів Віткофф разом із російською стороною розробили новий мирний план із 28 пунктів. Документ вочевидь був вигідний Росії, тому впродовж місяця Україна, США та Європа - доопрацьовували документ, щоб зробити його більш вигідним для Києва.

Так, план було скорочено, і 24 грудня президент України Володимир Зеленський озвучив усі 20 пунктів мирного плану.

Тепер очікується, що в підсумку в Кремлі скажуть на це все. До слова, добою раніше посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, щом'яч зараз на боці Росії. За даними Bloomberg, у Москви є питання щодо чисельності ЗСУ, санкцій і заморожених активів.

Ще через добу Вітакер припустив, що мир в Україні може бути досягнутий протягом наступних 90 днів.

Російська Федерація Сполучені Штати Америки Китай Дональд Трамп Війна в Україні
