Трамп на різдвяному заході: нам потрібно повернутися до України, РФ і Китаю

Президент США Дональд Трамп під час різдвяного заходу заявив, що йому потрібно повернутися до питань, які стосуються України, Росії та Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

Зокрема, увечері 24 грудня у ЗМІ з'явився розклад Трампа на день. Згідно з графіком, президент США присвятив свою ранкову частину на гру в гольф, а ввечері приділив час дзвінкам дітям для обговорення подорожі Санта-Клауса.

Під час однієї з розмов Трамп у якомусь сенсі навіть поскаржився, що міг би говорити весь день, але змушений повертатися до інших питань

"Можна було б так говорити весь день. Нам потрібно повернутися до Китаю, Росії, України. Нам потрібно повернутися до інших справ, але можна було б займатися цим весь день", - сказав Трамп.

Також з його вуст прозвучала ще низка заяв, а саме: