Посол США поздравил РФ с Новым годом, заговорив на русском (видео)

В частности, он обратился к россиянам от имени американского народа. И в начале и в конце речи говорил на русском.

Свое обращение к россиянам он начал со слов "Дорогие друзья, с наступающим Новым годом".

"...от имени американского народа передаю вам и вашим семьям искренние поздравления. Дух этого времени призывает к размышлениям, обновлению и надежде. Это время, когда люди во всем мире останавливаются, чтобы осмыслить не только то, где они были, но и куда хотят идти", - продолжил дальше Дайкхаус, но уже на родном языке.

Он напомнил россиянам, что "конфликты не определяют будущее", если не позволить этого делать.

"Новый год дает шанс двигаться вперед, стремиться к миру как взаимной ответственности и взаимной выгоде", - сказал Дайкхаус.

Посол США упомянул в своем обращении и войну РФ против Украины. По его словам, президент Дональд Трамп "последовательно подчеркивал важность окончания войны между Россией и Украиной", а его администрация "усердно работала над тем, чтобы поощрять диалог и действия, искать путь к миру, который уважает суверенитет государств.

"Его усилия заложили основу для продолжения взаимодействия и переговоров, а его преданность дипломатии остается маяком надежды для наших стран", - утверждает Дайкхаус.

По его словам "американцы и русские разделяют глубокие традиции стойкости, креативности и любви к своей родине" и "эти общие ценности могут быть основой для построения более мирного будущего".

"Желаю здоровья, мира и благополучия в Новом году", - завершил поздравление посол, произнеся фразу на русском языке.