Посол США поздравил РФ с Новым годом, заговорив на русском (видео)

Фото: посла США в РФ Дуглас Дайкхаус (usembassy.gov)
Автор: Мария Кучерявец

США официально поздравили Россию с Новым годом, несмотря на продолжающуюся полномасштабную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение посла США в РФ Дугласа Дайкхауса.

В частности, он обратился к россиянам от имени американского народа. И в начале и в конце речи говорил на русском.

Свое обращение к россиянам он начал со слов "Дорогие друзья, с наступающим Новым годом".

"...от имени американского народа передаю вам и вашим семьям искренние поздравления. Дух этого времени призывает к размышлениям, обновлению и надежде. Это время, когда люди во всем мире останавливаются, чтобы осмыслить не только то, где они были, но и куда хотят идти", - продолжил дальше Дайкхаус, но уже на родном языке.

Он напомнил россиянам, что "конфликты не определяют будущее", если не позволить этого делать.

 

"Новый год дает шанс двигаться вперед, стремиться к миру как взаимной ответственности и взаимной выгоде", - сказал Дайкхаус.

Посол США упомянул в своем обращении и войну РФ против Украины. По его словам, президент Дональд Трамп "последовательно подчеркивал важность окончания войны между Россией и Украиной", а его администрация "усердно работала над тем, чтобы поощрять диалог и действия, искать путь к миру, который уважает суверенитет государств.

"Его усилия заложили основу для продолжения взаимодействия и переговоров, а его преданность дипломатии остается маяком надежды для наших стран", - утверждает Дайкхаус.

По его словам "американцы и русские разделяют глубокие традиции стойкости, креативности и любви к своей родине" и "эти общие ценности могут быть основой для построения более мирного будущего".

"Желаю здоровья, мира и благополучия в Новом году", - завершил поздравление посол, произнеся фразу на русском языке.

 

Отношения РФ-США после возвращения Трампа

Напомним, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом американская внешняя политика начала менять акценты в отношениях с Москвой и Пекином.

Трамп возобновил прямой диалог Вашингтона с Кремлем, считая, что именно переговоры с Путиным могут помочь завершить войну в Украине.

Одна из таких состоялась на днях перед и после встречи Трампа с президентом Владимиром Зеленским, где обсуждался мирный план по Украине.

В команде Трампа считают, что именно "перезагрузка" отношений между США и РФ может оторвать Россию от Китая и тем самым реализовать долгосрочную цель Трампа - ослабить стратегическое партнерство между Москвой и Пекином, которое усилилось после начала полномасштабной войны в Украине.

