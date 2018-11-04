Посол США отреагировала на смерть Гандзюк

Екатерина Гадзюк (фото: facebook com/uakateryna)

Мари Йованович призывает власти Украины привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович прокомментировала смерть херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Twitter.

Йованович высказала сочувствие родным и друзьям активистки от имени правительства США и американского народа, а также призвала привлечь виновных к ответственности.

"От имени правительства США и американского народа выражаю свои соболезнования и глубокое сочувствие семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Мы снова призываем власти Украины привлечь виновных к ответственности, включая заказчиков", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня, 4 ноября, в городах Украины пройдут акции памяти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Напомним, сегодня в больнице умерла Екатерина Гандзюк. Позже в полиции подтвердили факт смерти активистки херсонской.

Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и наказать убийц и заказчиков нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.