ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Посол США отреагировала на смерть Гандзюк

Новости » Политика    04.11.2018 - 23:04
Екатерина Гадзюк (фото: facebook com/uakateryna)
Екатерина Гадзюк (фото: facebook com/uakateryna)

Мари Йованович призывает власти Украины привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович прокомментировала смерть херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Twitter.

Йованович высказала сочувствие родным и друзьям активистки от имени правительства США и американского народа, а также призвала привлечь виновных к ответственности.

"От имени правительства США и американского народа выражаю свои соболезнования и глубокое сочувствие семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Мы снова призываем власти Украины привлечь виновных к ответственности, включая заказчиков", - сказано в сообщении.

 

 

 

Ранее сообщалось, что сегодня, 4 ноября, в городах Украины пройдут акции памяти активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Напомним, сегодня в больнице умерла Екатерина Гандзюк. Позже в полиции подтвердили факт смерти активистки херсонской.

Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и наказать убийц и заказчиков нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

В Киеве проходит акция памяти активистки Гандзюк По Украине сегодня пройдут акции памяти Екатерины Гандзюк
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиЕкатерина Гандзюк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь