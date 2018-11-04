ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В полиции подтвердили смерть Гандзюк

Новости » Общество    04.11.2018 - 13:43
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия

В полиции подтвердили факт смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Сообщение о смерти Екатерины Гандзюк в дежурную часть от врачей не поступало. Однако для проверки информации, распространяемой в соцсетях, в больницу выехала следственно-оперативная группа. Факт смерти подтвердился. Полицейские проводят необходимые следственные действия", - заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Напомним, сегодня в больнице умерла херсонская активистка Екатерина Гандзюк.

Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и наказать убийц и заказчиков нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Нападение на Екатерину Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года - неизвестный поджидал советницу мэра Херсона у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк была госпитализирована, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.

В деле о нападении на советницу мэра Херсона появилась дополнительная квалификация - заказное убийство. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в покушении на активистку. Четверо из пяти подозреваемых признались в совершении преступления. 

 

Порошенко призвал правоохранителей наказать убийц Гандзюк В больнице умерла Екатерина Гандзюк
Новости Украины Екатерина Гандзюк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь