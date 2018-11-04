В полиции подтвердили смерть Гандзюк

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия

В полиции подтвердили факт смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Сообщение о смерти Екатерины Гандзюк в дежурную часть от врачей не поступало. Однако для проверки информации, распространяемой в соцсетях, в больницу выехала следственно-оперативная группа. Факт смерти подтвердился. Полицейские проводят необходимые следственные действия", - заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Напомним, сегодня в больнице умерла херсонская активистка Екатерина Гандзюк.

Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и наказать убийц и заказчиков нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Нападение на Екатерину Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года - неизвестный поджидал советницу мэра Херсона у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк была госпитализирована, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.

В деле о нападении на советницу мэра Херсона появилась дополнительная квалификация - заказное убийство. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в покушении на активистку. Четверо из пяти подозреваемых признались в совершении преступления.