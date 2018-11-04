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Посол США відреагувала на смерть Гандзюк

Новини » Політика    04.11.2018 - 23:04
Катерина Гадзюк (фото: facebook com/uakateryna)
Катерина Гадзюк (фото: facebook com/uakateryna)

Марі Йованович закликає владу України притягнути до відповідальності виконавців та замовників

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович прокоментувала смерть херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Twitter.

Йованович висловила співчуття рідним і друзям активістки від імені уряду США і американського народу, а також закликала притягнути винних до відповідальності.

"Від імені уряду США й американського народу висловлюю свої найглибші співчуття родині й друзям Катерини Гандзюк. Ми вкотре закликаємо українську владу притягнути злочинців до відповідальності, включно з замовниками", - сказано в повідомленні.

 

 

 

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 4 листопада, в містах України пройдуть акції пам'яті активістки, радника мера Херсона Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, сьогодні в лікарні померла Катерина Гандзюк. Пізніше в поліції підтвердили факт смерті активістки херсонської.

Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців знайти і покарати вбивць і замовників нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКатерина Гандзюк
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