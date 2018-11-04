Посол США відреагувала на смерть Гандзюк

Катерина Гадзюк (фото: facebook com/uakateryna)

Марі Йованович закликає владу України притягнути до відповідальності виконавців та замовників

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович прокоментувала смерть херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Twitter.

Йованович висловила співчуття рідним і друзям активістки від імені уряду США і американського народу, а також закликала притягнути винних до відповідальності.

"Від імені уряду США й американського народу висловлюю свої найглибші співчуття родині й друзям Катерини Гандзюк. Ми вкотре закликаємо українську владу притягнути злочинців до відповідальності, включно з замовниками", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 4 листопада, в містах України пройдуть акції пам'яті активістки, радника мера Херсона Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, сьогодні в лікарні померла Катерина Гандзюк. Пізніше в поліції підтвердили факт смерті активістки херсонської.

Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців знайти і покарати вбивць і замовників нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.