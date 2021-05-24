Посол США обвинила Лукашенко в угрозе для страны: вредит народу и международной репутации Беларуси
Посол США в Беларуси Джули Фишер прокомментировала задержание основателя белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Минске. По ее словам, действия Александра Лукашенко вредят всему белорусскому народу и репутации самой страны.
Об этом Джули Фишер написала в Twitter.
По ее словам, действия Александра Лукашенко в отношении оппозиции опасны и противны.
"Лукашенко и его режим вновь продемонстрировали свое презрение к международному сообществу и своих граждан. Инсценировка угрозы взрыва и привлечения Миг-29, чтобы заставить посадить самолет RyanAir в Минске для ареста журналиста Nexta по политическим соображениям, – это опасно и противно", - написала Фишер.
Также помол США в Беларуси отмечает, что попытки Лукашенко заставить замолчать своих политических оппонентов и лишить их свободы, могут обойтись дорого всей стране и ее народу.
"Безудержные попытки Лукашенко заключить в тюрьму и заставить замолчать политических противников вредит народу страны, ее международной репутации, а также ее экономике. Добавьте безопасность коммерческой авиации к длинному списку рисков ведения бизнеса с Беларусью", - написала Фишер.
Как известно, в Беларуси задержали основателя белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Его самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. При этом выяснилось, что никакой угрозы минирования не было.
Ранее сообщалось, что вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске осудили в НАТО. Там сказали, что это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования.
Также мы писали, что беларусская сторона вынудила самолет Ryanair приземлиться в Минске, угрожая его уничтожением. Для этого отправили истребитель.