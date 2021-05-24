ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Посол США звинуватила Лукашенка в загрозі для країни: шкодить народу і міжнародній репутації Білорусі

Новость на русском →
Білорусь, Понеділок 24 травня 2021 02:52
Посол США звинуватила Лукашенка в загрозі для країни: шкодить народу і міжнародній репутації Білорусі Фото: посол США каже, Лукашенко шкодить народу і репутації країни (kremlin.ru)
Автор: Наталья Скороход

Посол США в Білорусі Джулі Фішер прокоментувала затримання засновника білоруського Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в Мінську. За її словами, дії Олександра Лукашенка шкодять всьому білоруському народу і репутації самої країни.

Про це Джулі Фішер написала в Twitter.

За її словами, дії Олександра Лукашенка щодо опозиції небезпечні та гидкі.

"Лукашенко і його режим знову продемонстрували своє презирство до міжнародного співтовариства і своїх громадян. Інсценування загрози вибуху і залучення Міг-29, щоб змусити посадити літак RyanAir в Мінську для арешту журналіста Nexta з політичних міркувань, – це небезпечно і огидно", - написала Фішер.

Також помел США в Білорусі зазначає, що спроби Лукашенка змусити замовкнути своїх політичних опонентів і позбавити їх свободи, можуть обійтися дорого всій країні і її народу.

"Нестримні спроби Лукашенка укласти у в'язницю і змусити замовкнути політичних супротивників шкодить народу країни, її міжнародній репутації, а також її економіці. Додайте безпеку комерційної авіації до довгого списку ризиків ведення бізнесу з Білоруссю", - написала Фішер.

Як відомо, у Білорусі затримали засновника білоруського Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Його літак був змушений здійснити екстрену посадку в Мінську після повідомлення про мінування. При цьому з'ясувалося, що ніякої загрози мінування не було.

Раніше повідомлялося, що вимушену посадку літака Ryanair в Мінську засудили в НАТО. Там сказали, що це серйозний і небезпечний інцидент, який вимагає міжнародного розслідування.

Також ми писали, що білоруська сторона змусила літак Ryanair приземлитися в Мінську, погрожуючи його знищенням. Для цього відправили винищувач.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Білорусь
NEWS
Затримання засновника Nexta в Мінську: реакція світових лідерів
Затримання засновника Nexta в Мінську: реакція світових лідерів
DAILY
Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя