Посол США звинуватила Лукашенка в загрозі для країни: шкодить народу і міжнародній репутації Білорусі

Посол США в Білорусі Джулі Фішер прокоментувала затримання засновника білоруського Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в Мінську. За її словами, дії Олександра Лукашенка шкодять всьому білоруському народу і репутації самої країни.

Про це Джулі Фішер написала в Twitter .

За її словами, дії Олександра Лукашенка щодо опозиції небезпечні та гидкі.

"Лукашенко і його режим знову продемонстрували своє презирство до міжнародного співтовариства і своїх громадян. Інсценування загрози вибуху і залучення Міг-29, щоб змусити посадити літак RyanAir в Мінську для арешту журналіста Nexta з політичних міркувань, – це небезпечно і огидно", - написала Фішер.

Також помел США в Білорусі зазначає, що спроби Лукашенка змусити замовкнути своїх політичних опонентів і позбавити їх свободи, можуть обійтися дорого всій країні і її народу.

"Нестримні спроби Лукашенка укласти у в'язницю і змусити замовкнути політичних супротивників шкодить народу країни, її міжнародній репутації, а також її економіці. Додайте безпеку комерційної авіації до довгого списку ризиків ведення бізнесу з Білоруссю", - написала Фішер.