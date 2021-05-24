Посол США звинуватила Лукашенка в загрозі для країни: шкодить народу і міжнародній репутації Білорусі
Посол США в Білорусі Джулі Фішер прокоментувала затримання засновника білоруського Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в Мінську. За її словами, дії Олександра Лукашенка шкодять всьому білоруському народу і репутації самої країни.
Про це Джулі Фішер написала в Twitter.
За її словами, дії Олександра Лукашенка щодо опозиції небезпечні та гидкі.
"Лукашенко і його режим знову продемонстрували своє презирство до міжнародного співтовариства і своїх громадян. Інсценування загрози вибуху і залучення Міг-29, щоб змусити посадити літак RyanAir в Мінську для арешту журналіста Nexta з політичних міркувань, – це небезпечно і огидно", - написала Фішер.
Також помел США в Білорусі зазначає, що спроби Лукашенка змусити замовкнути своїх політичних опонентів і позбавити їх свободи, можуть обійтися дорого всій країні і її народу.
"Нестримні спроби Лукашенка укласти у в'язницю і змусити замовкнути політичних супротивників шкодить народу країни, її міжнародній репутації, а також її економіці. Додайте безпеку комерційної авіації до довгого списку ризиків ведення бізнесу з Білоруссю", - написала Фішер.
Як відомо, у Білорусі затримали засновника білоруського Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Його літак був змушений здійснити екстрену посадку в Мінську після повідомлення про мінування. При цьому з'ясувалося, що ніякої загрози мінування не було.
Раніше повідомлялося, що вимушену посадку літака Ryanair в Мінську засудили в НАТО. Там сказали, що це серйозний і небезпечний інцидент, який вимагає міжнародного розслідування.
Також ми писали, що білоруська сторона змусила літак Ryanair приземлитися в Мінську, погрожуючи його знищенням. Для цього відправили винищувач.