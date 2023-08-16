ua en ru
Ср, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Посол США про нічну атаку росіян: тільки посилює рішучість підтримувати Україну

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Київ, Середа 16 серпня 2023 18:45
Посол США про нічну атаку росіян: тільки посилює рішучість підтримувати Україну Фото: Бріджит Брінк, посол США в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Атаки російських окупантів на цивільну інфраструктуру, одна з яких сталася сьогодні вночі, лише посилюють рішучість надавати Україні допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла США в Україні Бріджит Брінк у Twitter.

Вона нагадала, що окупанти вкотре вдарили по портовій інфраструктурі України та світовому постачанню продовольства.

"Ці зухвалі та незаконні удари по цивільній інфраструктурі лише посилюють нашу рішучість підтримувати Україну та тих, хто в усьому світі залежить від українського сільськогосподарського експорту", - зазначила дипломат.

Нічна атака росіян

Нагадаємо, сьогодні, 16 серпня, вночі російські окупанти вкотре намагалися бити по Україні за допомогою дронів. Більшість безпілотників вони направили у бік південних регіонів нашої країни.

За інформацією Повітряних сил, захисникам вдалося збити 13 "Шахедів" над Одеською та Миколаївською областями. Але були і влучання.

Зокрема, один з дронів вдарив по порту "Рені", внаслідок чого там почалася пожежа та було пошкоджено кілька об'єктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки дрони атака дронів Війна Росії проти України
NEWS
Українські бійці показали кадри звільнення Урожайного
Українські бійці показали кадри звільнення Урожайного
DAILY
Сергій Наєв: "Вагнерівці" у Білорусі – небезпека, але ще не загроза
Ірина Гамерськашеф-редактор відділу новин Сергій Наєв: "Вагнерівці" у Білорусі – небезпека, але ще не загроза