Посол США о ночной атаке россиян: только усиливает решимость поддерживать Украину

Атаки российских оккупантов на гражданскую инфраструктуру, одна из которых произошла сегодня ночью, только усиливают решимость оказывать Украине помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк в Twitter .

Она напомнила, что оккупанты в очередной раз ударили по портовой инфраструктуре Украины и мировым поставкам продовольствия.

"Эти наглые и незаконные удары по гражданской инфраструктуре лишь усиливают нашу решимость поддерживать Украину и тех, кто во всем мире зависит от украинского сельскохозяйственного экспорта", - отметила дипломат.

Ночная атака россиян

Напомним, сегодня, 16 августа, ночью российские оккупанты в очередной раз пытались бить по Украине при помощи дронов. Большинство беспилотников они направили в сторону южных регионов нашей страны.

По информации Воздушных сил, защитникам удалось сбить 13 "Шахедов" над Одесской и Николаевской областями. Но были и попадания.

В частности, один из дронов ударил по порту "Рени", в результате чего там начался пожар и были повреждены несколько объектов.