Посол США про нічну атаку РФ: "відзначає" 9 травня пусками ракет по мирних містах України

"Україна, Європа та США вчора вшановували перемогу над тиранією. Росія відзначає 9 травня новими ракетами та безпілотниками, запущеними в бік українських міст та сплячих мирних жителів", - написала вона.

Нова атака РФ

Нагадаємо, що в ніч на 9 травня путінські війська вдалися до чергової ракетної атаки по Україні. За дві хвилі обстрілу окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет "Калібр" та Х-101/Х-555. 23 із них було знищено.

Сили ППО в повітряному просторі Києва, попередньо, збили близько 15 російських крилатих ракет.

Також українські військові збили всі 8 ракет, які ворог спрямував на Дніпропетровську область. Але уламки російського "металобрухту" впали на чотириповерхівку у Дніпрі, там є поранена і пошкодження.

Крім того, Черкаську область ворог атакував двома ракетами. Є пошкодження, але без постраждалих.

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