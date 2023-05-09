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Окупанти атакували Черкаську область двома ракетами, - ОВА

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Україна , Вівторок 09 травня 2023 08:52
Окупанти атакували Черкаську область двома ракетами, - ОВА Фото: окупанти атакували Черкаську область двома ракетами 9 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 9 травня, під час масованого ракетного удару по Україні, російські окупанти випустили дві ракети по Черкаській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"Удосвіта ворог атакував нашу область. За попередньою інформацією, двома крилатими ракетами. З'ясовуємо деталі", - розповів він.

За даними Табурця, на щастя, минулось без потерпілих.

"В одному з випадків ми мали незначну пожежу на місці падіння. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна в комунальному закладі", - додав він.

Окупанти атакували Черкаську область двома ракетами, - ОВА

Як повідомлялось, російські війська в ніч проти 9 травня випустили по території України 25 ракет морського і повітряного базування. Сили оборони знищили 23 з них.

Нагадаємо, що російські війська сьогодні вранці, 9 травня, завдали ракетного удару по Києву. За попередніми даними, внаслідок падіння уламків у приватному будинку у Голосіївському районі столиці виникла пожежа.

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