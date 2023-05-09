Ракетний удар по Дніпру: поранено жінку, багатоповерхівку евакуювали через уламки

Російські війська сьогодні вночі, 9 травня, завдали ракетного удару по Дніпру та області. Сили ППО збили всі 8 ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Уламки ракети впали на чотириповерхівку у середмісті Дніпра. Постраждала жінка 1991 року народження, вона в лікарні. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що за попередніми даними в неї травма голови та хребта.

Зазначається, що в будівлі пошкоджено дах і перекриття між квартирами на 3 й 4 поверхах. Близько 40 людей довелося евакуювати.

"Бойову частину ракети вивезли рятувальники та вибухотехніки з поліції для подальшого знищення", - йдеться в повідомленні ОВА.