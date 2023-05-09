ua ru
Вт, 09 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракетний удар по Дніпру: поранено жінку, багатоповерхівку евакуювали через уламки

Новость на русском →
Дніпро, Вівторок 09 травня 2023 08:03
Ракетний удар по Дніпру: поранено жінку, багатоповерхівку евакуювали через уламки Фото: росіяни випустили 8 ракет по Дніпропетровській області (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські війська сьогодні вночі, 9 травня, завдали ракетного удару по Дніпру та області. Сили ППО збили всі 8 ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Уламки ракети впали на чотириповерхівку у середмісті Дніпра. Постраждала жінка 1991 року народження, вона в лікарні. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що за попередніми даними в неї травма голови та хребта.

Зазначається, що в будівлі пошкоджено дах і перекриття між квартирами на 3 й 4 поверхах. Близько 40 людей довелося евакуювати.

"Бойову частину ракети вивезли рятувальники та вибухотехніки з поліції для подальшого знищення", - йдеться в повідомленні ОВА.

За попередніми даними, внаслідок падіння уламків у приватному будинку у Голосіївському районі Києва виникла пожежа.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 9 травня випустили по території України 25 ракет морського і повітряного базування, майже всі цілі були збиті силами ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область ПВО
NEWS
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
DAILY
Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні