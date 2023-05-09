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Посол США о ночной атаке РФ: "отмечает" 9 мая пусками ракет по мирным городам Украины

Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В то время, когда цивилизованный мир чествовал победу над тиранией, Россия осуществила массированный обстрел Украины. Страна-агрессор "отмечает" 9 мая ударами по мирным городам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США в Украине Бриджит Бринк в Twitter.

"Украина, Европа и США вчера чествовали победу над тиранией. Россия отмечает 9 мая новыми ракетами и беспилотниками, запущенными в сторону украинских городов и спящих мирных жителей", - написала она.

Новая атака РФ

Напомним, что в ночь на 9 мая путинские войска прибегли к очередной ракетной атаке по Украине. За две волны обстрела оккупанты совершили пуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555. 23 из них были уничтожены.

Силы ПВО в воздушном пространстве Киева предварительно сбили около 15 российских крылатых ракет.

Также украинские военные сбили все 8 ракет, которые враг направил в Днепропетровскую область. Но обломки российского "металлолома" упали на четырехэтажку в Днепре, там есть раненная и повреждения.

Кроме того, Черкасскую область враг атаковал двумя ракетами. Есть повреждения, но без пострадавших.

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