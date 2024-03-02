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Посол США про нічну атаку РФ на Одесу: Маємо продовжувати підтримувати Україну

Фото: посол США, Бріджит Брінк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ксенія Вертебна

Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала нічну атаку РФ на Одесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на X амбасадорки США в Україні Бріджит Брінк.

"Протягом останніх 18 годин Росія продовжила обстріли мирних жителів Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Сумської областей", - йдеться у повідомленні.

Вона зазначила, що "наші думки линуть до жертв цих жахливих атак" та закликала до підтримки України у її боротьбі проти "варварської війни Росії". 

Нічна атака РФ на Одесу

Уночі, 2 березня росіяни атакували Одесу та область дронами. Після першої години ночі в місті повідомляли про вибухи,потім стало відомо про влучання ворожого безпілотника в багатоповерховий будинок.

Станом на 15:35 повідомлялося про п'ятьох загиблих, серед яких була і дитина. Одночасно, рятувальні роботи на місці події тривають, оскільки під завалами можуть знаходитися люди, зазначили у ДСНС.

За словами генерального прокурора Андрія Костіна, російські військові навмисно вдарили по житловому будинку в Одесі, хоча поблизу не було житлових об'єктів. 

В Одесі було оголошено траур.

Атака РФ на Харківську область

Крім того, вночі на 2 березня росіяни атакували безпілотниками Shahed Харківську область

Внаслідок атаки ворожих безпілотників два автомобілі повністю згоріли, пошкоджено будинки та гаражі. 

Також близько 00:10 сталося влучання, ймовірно БПЛА Shahed, у приватний будинок в селищі Великий Бурлук.

"З-під завалів було врятовано загиблого 76-річного власника будинку. Будинок був повністю зруйнований. Літню жінку з сусіднього будинку було евакуйовано поліцією", - йдеться у повідомленні поліції Харківської області

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