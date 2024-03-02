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Посол США о ночной атаке РФ на Одессу: Должны продолжать поддерживать Украину

Фото: посол США, Бриджит Бринк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Оксана Вертебна

Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала ночную атаку РФ на Одессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на X посольства США в Украине Бриджит Бринк.

"В последние 18 часов Россия продолжила обстрелы мирных жителей Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей", - говорится в сообщении.

Она отметила, что "наши мысли стремятся к жертвам этих ужасных атак" и призвала к поддержке Украины в ее борьбе против "варварской войны России".

Ночная атака РФ на Одессу

Ночью, 2 марта, россияне атаковали Одессу и область дронами. После часа ночи в городе сообщали о взрывах, затем стало известно о попадании вражеского беспилотника в многоэтажный дом.

По состоянию на 15:35 сообщалось о пяти погибших, среди которых был и ребенок. Одновременно спасательные работы на месте происшествия продолжаются, поскольку под завалами могут находиться люди , отметили в ГСЧС.

По словам генерального прокурора Андрея Костина, российские военные намеренно ударили по жилому дому в Одессе , хотя поблизости не было жилых объектов.

В Одессе был объявлен траур.

Атака РФ на Харьковскую область

Кроме того, ночью на 2 мартароссияне атаковали беспилотниками Shahed Харьковскую область .

В результате атаки вражеских беспилотников два автомобиля полностью сгорели, повреждены дома и гаражи.

Также около 00:10 произошло попадание, вероятно, БПЛА Shahed, в частный дом в поселке Большой Бурлук.

"Из-под завалов был спасен погибший 76-летний владелец дома. Дом был полностью разрушен. Пожилая женщина из соседнего дома была эвакуирована полицией", - говорится в сообщении полиции Харьковской области .

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