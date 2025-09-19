Посол США при НАТО заявив про слабкість Росії: загроза з її боку перебільшена

Загроза Росії для НАТО

Нагадаємо, лише минулого тижня Росія запустила свої ударні безпілотники по Польщі. За інформацією прем'єра Польщі Дональда Туска, у повітряному просторі країни помітили 19 дронів, тільки чотири з них вдалося збити.

Решта, за непідтвердженою інформацією, впали на польській території після того, як у них скінчилося паливо.

17 вересня стало відомо, що в лісі поруч із селом Станіславка в Люблінському воєводстві знайшли дрон, що впав. Ймовірно, це один із тих безпілотників, якими РФ атакувала Польщу.

На тлі такого інциденту делегація польських військових прибула в Україну, щоб навчитися протидіяти потенційним атакам безпілотників у майбутньому.