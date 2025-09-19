Посол США при НАТО заявил о слабости России: угроза с ее стороны преувеличена

Угроза России для НАТО

Напомним, только на прошлой неделе Россия запустила свои ударные беспилотники по Польше. По информации премьера Польши Дональда Туска, в воздушном пространстве страны заметили 19 дронов, только четыре из них удалось сбить.

Остальные, по неподтвержденной информации, упали на польской территории после того, как у них кончилось топливо.

17 сентября стало известно, что в лесу рядом с деревней Станиславка в Люблинском воеводстве был найден упавший дрон. Вероятно, это один из тех беспилотников, которыми РФ атаковала Польшу.

На фоне такого инцидента делегация польских военных прибыла в Украину, чтобы научиться противодействовать потенциальным атакам беспилотников в будущем.