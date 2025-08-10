Посол США при НАТО не виключив, що Зеленський буде на саміті Трампа і Путіна

Посол США при НАТО Метью Вітакер припустив, що президент України Володимир Зеленський може взяти участь у саміті Сполучених Штатів і Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report .

Зазначимо, що 15 серпня на Алясці відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна, яка безпосередньо зачіпатиме тему війни в Україні.

У зв'язку з цим ведуча CNN запитала Вітакера, чи можливо, що Зеленський теж буде на Алясці.

"Так, я цілком вважаю це можливим. Знаєте, звичайно, не може бути жодної угоди, з якою не згодні всі залучені сторони. І знаєте, звичайно, це дуже важливо - домогтися закінчення цієї війни", - сказав посол.

Він додав, що пряма участь Трампа в цьому питанні "наближає нас до миру".

Також Вітакер зазначив, що Україна і РФ уже ведуть переговори (мається на увазі три раунди в Стамбулі), провели обміни полоненими і тілами загиблих.

"Якщо нам вдасться укласти угоду на умовах, які влаштують обидві сторони, це врятує тисячі життів. І в кінцевому підсумку, я думаю, заради цього хоча б варто спробувати дізнатися, чи є шанс це здійснити", - резюмував він.