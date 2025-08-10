ua en ru
Посол США при НАТО не исключил, что Зеленский будет на саммите Трампа и Путина

Воскресенье 10 августа 2025 19:01
Посол США при НАТО не исключил, что Зеленский будет на саммите Трампа и Путина Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в саммите Соединенных Штатов и и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

Отметим, что 15 августа на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина, которая непосредственно будет затрагивать тему войны в Украине.

В связи с этим ведущая CNN спросила Уитакера, возможно ли, что Зеленский тоже будет на Аляске.

"Да, я вполне считаю это возможным. Знаете, конечно, не может быть никакой сделки, с которой не согласны все вовлеченные стороны. И знаете, конечно, это очень важно - добиться окончания этой войны", - сказал посол.

Он добавил, что прямое участие Трампа в этом вопросе "приближает нас к миру".

Также Уитакер отметил, что Украина и РФ уже ведут переговоры (имеется ввиду три раунда в Стамбуле), провели обмены пленными и телами погибших.

"Если нам удастся заключить соглашение на условиях, которые устроят обе стороны, это спасет тысячи жизней. И в конечном итоге, я думаю, ради этого хотя бы стоит попробовать узнать, есть ли шанс это осуществить", - резюмировал он.

Что предшествовало

Напомним, в среду 6 августа спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву, где провел встречу с Путиным.

Вскоре после этого появилась информация, что на следующей неделе возможна встреча лидера США и главы Кремля. Уже в пятницу Трамп объявил, что встреча таки будет, и она состоится 15 августа на Аляске.

Накануне Трамп заявил, что между Украиной и Россией может быть "обмен территориями". Кроме того, в СМИ была информация, что Путин якобы готов остановить огонь в обмен на выход ВСУ из Донецкой области.

При этом Bild отметило, что Уиткофф неправильно понял Путина, поскольку глава Кремля по-прежнему хочет контролировать в полной мере еще и Запорожскую и Херсонскую области. В частности, спецпредставитель Трампа ошибочно трактовал выход ВСУ, как выход войск РФ.

Вчера утром, 9 августа, Зеленский записал видеообращение, в котором заявил, что Украина не будет отдавать свои территории. И в целом, ответ на территориальный вопрос есть в Конституции.

Также стоит отметить, что на третьем раунде переговоров в Стамбуле, Украина предложила организовать встречу на уровне лидеров до конца августа. Причина в том, что на уровне делегаций глобальных изменений нет, и только на уровне лидеров можно чего-то добиться.

