Посол США при НАТО не исключил, что Зеленский будет на саммите Трампа и Путина

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в саммите Соединенных Штатов и и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report .

Отметим, что 15 августа на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина, которая непосредственно будет затрагивать тему войны в Украине.

В связи с этим ведущая CNN спросила Уитакера, возможно ли, что Зеленский тоже будет на Аляске.

"Да, я вполне считаю это возможным. Знаете, конечно, не может быть никакой сделки, с которой не согласны все вовлеченные стороны. И знаете, конечно, это очень важно - добиться окончания этой войны", - сказал посол.

Он добавил, что прямое участие Трампа в этом вопросе "приближает нас к миру".

Также Уитакер отметил, что Украина и РФ уже ведут переговоры (имеется ввиду три раунда в Стамбуле), провели обмены пленными и телами погибших.

"Если нам удастся заключить соглашение на условиях, которые устроят обе стороны, это спасет тысячи жизней. И в конечном итоге, я думаю, ради этого хотя бы стоит попробовать узнать, есть ли шанс это осуществить", - резюмировал он.