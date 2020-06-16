Посол США в НАТО: реальных планов по выводу военных из Германии пока нет

Фото: Кей Бэйли Хатчисон (nato.int)

Германия остается надежным партнером США

Посол США в НАТО Кей Бэйли Хатчисон прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о выводе войск с Германию. По ее словам, параметры и сроки сокращения числа американских военнослужащих в этой стране не определены.

Об этом пишет "Голос Америки".

Посол объяснила, что Трамп поручил военным оценить структуру сил США в Европе и посмотреть, где именно в Европе, в интересах обороны и сдерживания, было бы лучше всего иметь эти силы.

Хатчисон уверяет, что приверженность США Европе повысилась, а не снизилась.

"Наши военные находятся по всей Европе, и мы продолжим наше присутствие там, я не думаю, что произойдет какое-либо сокращение наших обязательств перед Европой - они крепки как никогда", - сказала посол.

Также она добавила, что Германия остается надежным партнером США, и планов о выводе войск пока нет.

"Никакого реального планирования в этом смысле еще нет… Германия является нашим надежным партнером, и она была в течение многих лет центральным пунктом для наших военных. И я не думаю, что намечены какие-то сроки", - сказала посол.

Ранее президент США Дональд Трамп приказал сократить количество американских военных в Германии.

В Германии раскритиковали возможное решение США о частичном выводе американских войск.

Позже в МИД Германии пожаловались на сложности в отношениях с США.

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Автор: Инна Собора