В Германии отреагировали на возможный вывод американских войск

Фото: Норберт Реттген (flickr)

Дональд Трамп ранее заявил, что из Германии будут выведены 9,5 тысяч американских солдат

В Германии раскритиковали возможное решение Соединенных Штатов о частичном выводе американских войск с территории страны. Значительное снижение американского контингента в Германии "был бы очень досадным".

Об этом заявил политик Христианско-демократического союза Норберт Реттген, передает Deutschland Today.

По его словам, он не видит объективных причин для такого решения Белого дома.

"В Германии рады американским солдатам, их размещение у нас крайне важно для координации международного военного присутствия США", - подчеркнул Реттген.

При этом он отметил, что сотрудничество с контингентом США в Германии идет наилучшим образом, и это неоднократно подтверждалось американскими военнослужащими.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп приказал сократить количество американских военных в Германии.

Кроме того, в Германии заявили, что Дональд Трамп является "бактерией для НАТО".

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Автор: Лера Полищук