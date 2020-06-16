Посол США в НАТО: реальних планів щодо виведення військових з Німеччини поки немає

Фото: Кей Бейлі Хатчисон (nato.int)

Німеччина залишається надійним партнером США

Посол США в НАТО Кей Бейлі Хатчисон прокоментувала заяву президента США Дональда Трампа про виведення військ з Німеччини. За її словами, параметри і терміни скорочення числа американських військовослужбовців в цій країні не визначені.

Про це пише "Голос Америки".

Посол пояснила, що Трамп доручив військовим оцінити структуру сил США в Європі і подивитися, де саме в Європі, в інтересах оборони і стримування, було б краще мати ці сили.

Хатчисон запевняє, що прихильність США Європі підвищилася, а не знизилася.

"Наші військові знаходяться по всій Європі, і ми продовжимо нашу присутність там, я не думаю, що станеться якесь скорочення наших зобов'язань перед Європою - вони міцні як ніколи", - сказала посол.

Також вона додала, що Німеччина залишається надійним партнером США, і планів про виведення військ поки немає.

"Ніякого реального планування в цьому сенсі ще немає... Німеччина є нашим надійним партнером, і вона була протягом багатьох років центральним пунктом для наших військових. І я не думаю, що намічені якісь терміни", - сказала посол.

Раніше президент США Дональд Трамп наказав скоротити кількість американських військових в Німеччині.

У Німеччині розкритикували можливе рішення США про часткове виведення американських військ.

Пізніше у МЗС Німеччини поскаржилися на складності у відносинах з США.

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Автор: Инна Собора