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В МИД Германии пожаловались на сложности в отношениях со США

Новости » В мире     07.06.2020 - 10:55
В МИД Германии пожаловались на сложности в отношениях со США
Фото: Хайко Маас (facebook.com/AuswaertigesAmt)

Вместе с тем Германия высоко ценит сотрудничество со США

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас посетовал на сложность отношений с Соединенными Штатами. Такое заявление прозвучало после того, как президент Дональд Трамп приказал сократить численность американских военных в Германии на 9,5 тыс. человек к сентябрю текущего года.

Об этом сообщает Reuters.

Глава МИД ФРГ заверяет, что Германия высоко ценит сотрудничество с вооруженными силами США. Он подчеркнул, что это сотрудничество развивалось на протяжении десятилетий и в интересах обеих стран.

"Если дело дойдет до вывода части американских войск, мы примем это к сведению", - сказал он.

Министр иностранных дел Германии признал наличие проблем в отношениях его страны со Штатами.

"Мы являемся близкими партнерами в трансатлантическом альянсе. Но это очень сложно", - добавил Маас.

Напомним, ранее в Германии раскритиковали возможное решение США о частичном выводе американских войск с территории страны.

Как писало РБК-Украина, ранее президент США Дональд Трамп приказал сократить количество американских военных в Германии.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиГерманияХайко Маас
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