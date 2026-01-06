Посол США при НАТО: ми можемо бути на порозі мирної угоди щодо України

Україна та її союзники близькі до затвердження гарантій безпеки, після чого може бути укладена мирна угода.
Як передає РБК-Україна, про це в ефірі Fox News заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер.
Вітакер зазначив, що "коаліція охочих" збирається узгодити "рамку безпеки" для України. У цьому процесі беруть участь і США - як частина "коаліції охочих", так і самостійно.
За його словами, після завершення переговорів з цього питання відповідні документи між Україною, "коаліцією охочих" і США мають бути підписані найближчим часом.
"Одночасно з цим, як передбачається, українці та президент Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.) зможуть перейти до укладення фінальної угоди з Росією в рамках 20-пунктного плану. Ви знаєте, цей процес уже дуже далеко просунувся, це великий розвиток, і ми можемо бути на порозі мирної угоди", - сказав він.
Нагадаємо, сьогодні, 6 січня, у Парижі відбувається зустріч "коаліції охочих" на рівні лідерів. Головною темою обговорень є гарантії безпеки для України.
Як пишуть західні ЗМІ, проєкт Паризької угоди про гарантії безпеки для України передбачає можливість використання військових спроможностей, розвідувальних ресурсів і логістичної допомоги в разі, якщо Росія почне повторну агресію.
Очікується, що проєкт ще має бути схвалений лідерами коаліції пізніше цього дня.
Варто зазначити, що Росія на тлі таких дипломатичних зусиль Заходу не демонструє бажання завершити війну. Зокрема, нещодавно російський диктатор Володимир Путін наказав своїм військам розширити "буферну зону" в прикордонних районах України.