Посол США при НАТО: ми можемо бути на порозі мирної угоди щодо України

Вітакер зазначив, що "коаліція охочих" збирається узгодити "рамку безпеки" для України. У цьому процесі беруть участь і США - як частина "коаліції охочих", так і самостійно.

За його словами, після завершення переговорів з цього питання відповідні документи між Україною, "коаліцією охочих" і США мають бути підписані найближчим часом.

"Одночасно з цим, як передбачається, українці та президент Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.) зможуть перейти до укладення фінальної угоди з Росією в рамках 20-пунктного плану. Ви знаєте, цей процес уже дуже далеко просунувся, це великий розвиток, і ми можемо бути на порозі мирної угоди", - сказав він.