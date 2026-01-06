RU

Посол США при НАТО: мы можем быть на пороге мирной сделки по Украине

Фото: Мэттью Уитакер, посол США при НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина и ее союзники близки утверждению гарантий безопасности, после чего может быть заключена мирная сделка.

Как передает РБК-Украина, об этом в эфире Fox News заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер.

Уитакер отметил, что "коалиция желающих" собирается согласовать "рамку безопасности" для Украины. В этом процессе участвуют и США - как часть "коалиции желающих", так и самостоятельно. 

По его словам, после завершения переговоров по этому вопросу соответствующие документы между Украиной, "коалицией желающих" и США должны быть подписаны в ближайшее время. 

"Одновременно с этим, как предполагается, украинцы и президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) смогут перейти к заключению финальной сделки с Россией в рамках 20-пунктного плана. Вы знаете, этот процесс уже очень далеко продвинулся, это большое развитие, и мы можем быть на пороге мирного соглашения", - сказал он. 

Встреча "коалиции желающих"

Напомним, сегодня, 6 января, в Париже проходит встреча "коалиции желающих" на уровне лидеров. Главной темой обсуждений являются гарантии безопасности для Украины.

Как пишут западные СМИ, проект Парижского соглашения о гарантиях безопасности для Украины предусматривает возможность использования военных возможностей, разведывательных ресурсов и логистической помощи в случае, если Россия начнет повторную агрессию.

Ожидается, что проект еще должен быть одобрен лидерами коалиции позже в этот день.

Стоит отметить, что Россия на фоне таких дипломатических усилий Запада не демонстрирует желания завершить войну. В частности, недавно российский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам расширить "буферную зону" в приграничных районах Украины.

