Посол США про можливу підтримку Ірану з РФ: навіть, якщо так, це не допомагає

"Немає жодних ознак, про які ми могли б публічно говорити, що росіяни беруть участь разом з іранцями", - наголосив посол.

За його словами, спецпосланець президента США Стів Віткофф повідомляв, що Росія запевнила американську сторону у своїй непричетності.

Водночас Вітакер наголосив, що навіть у разі підтримки Росією Ірану це навряд чи змінить ситуацію на полі бою.

"Але навіть якщо це і так, це, безумовно, їм не допомагає, тому що іранці зазнають серйозної поразки", - підсумував він.