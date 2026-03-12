RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Посол США о возможной поддержке Ирана из РФ: даже если так, это не помогает

23:01 12.03.2026 Чт
2 мин
В Вашингтоне убеждены, что Иран все равно потерпит поражение
aimg Мария Науменко
Фото: посол США в НАТО Мэтью Уитакер (Getty Images)

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что пока нет публичных признаков участия России в войне на стороне Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Уитакера в эфире Fox News.

Читайте также: Удар по военной базе Италии в Ираке: Британия увидела "руку Кремля"

"Нет никаких признаков, о которых мы могли бы публично говорить, что россияне участвуют вместе с иранцами", - подчеркнул посол.

По его словам, спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщал, что Россия заверила американскую сторону в своей непричастности.

В то же время Уитакер подчеркнул, что даже в случае поддержки Россией Ирана это вряд ли изменит ситуацию на поле боя.

"Но даже если это и так, это, безусловно, им не помогает, потому что иранцы потерпят серьезное поражение", - подытожил он.

В то же время западная разведка сообщает о возможной косвенной поддержке Ирана со стороны России.

Москва могла передавать Тегерану тактики применения ударных дронов, которые российская армия использует во время войны против Украины.

В частности речь идет об опыте использования беспилотников типа Shahed, которые, по словам западных разведчиков, смогли неожиданно эффективно преодолеть системы противовоздушной обороны стран Персидского залива.

