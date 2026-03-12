Посол США о возможной поддержке Ирана из РФ: даже если так, это не помогает

"Нет никаких признаков, о которых мы могли бы публично говорить, что россияне участвуют вместе с иранцами", - подчеркнул посол.

По его словам, спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщал, что Россия заверила американскую сторону в своей непричастности.

В то же время Уитакер подчеркнул, что даже в случае поддержки Россией Ирана это вряд ли изменит ситуацию на поле боя.

"Но даже если это и так, это, безусловно, им не помогает, потому что иранцы потерпят серьезное поражение", - подытожил он.