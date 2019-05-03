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Посол США в Германии пригрозил санкциями за "Северный поток - 2"

Новости » Политика    03.05.2019 - 14:27
Посол США в Германии пригрозил санкциями за "Северный поток - 2"
Фото: Ричард Гренелл (Reuters)

Американский посол пригрозил санкциями немецким компаниям

Посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл в очередной раз пригрозил санкциями немецким компаниям за участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus.

В своем интервью изданию Гренелл заявил, что за участие в строительстве российского газопровода "Северный поток - 2" немецких компаниям грозят санкции США.

"С американской точки зрения, этот газопровод ("Северный поток - 2" – ред.) не только транспортирует газ, но и имеет высокий санкционный риск", - отметил американский посол.

Напомним, ранее лидер немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауер стала на защиту сооружения "Северного потока-2". Политик добавила, что понимает озабоченность соседних государств в отношении этого газопровода.

Как писало РБК-Украина, министр энергетики США Рик Перри назвал ненадежным российский газ, который поставляется в Европу. Перри сравнил покупку российского газа с покупкой дешевых автомобилей.

Добавим, трубы "Северного потока-2" начали укладывать в российских водах. Предполагается, что Solitaire в течение месяца уложит 100 км первой нити газопровода в российских территориальных водах, а судно принадлежит швейцарской компании Allseas, будет выполнять работы круглосуточно и без выходных.

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