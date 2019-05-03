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Посол США в Німеччині пригрозив санкціями за "Північний потік - 2"

Новини » Політика    03.05.2019 - 14:27
Посол США в Німеччині пригрозив санкціями за "Північний потік - 2"
Фото: Річард Гренелл (Reuters)

Американський посол пригрозив санкціями німецьким компаніям

Посол Сполучених Штатів в Німеччині Річард Гренелл вкотре пригрозив санкціями німецьким компаніям за участь у будівництві газопроводу "Північний потік - 2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus.

У своєму інтерв'ю виданню Гренелл заявив, що за участь в будівництві російського газопроводу "Північний потік - 2" німецьких компаніям загрожують санкції США.

"З американської точки зору, цей газопровід ("Північний потік - 2" – ред.) не тільки транспортує газ, а й має високий санкційний ризик", - зазначив американський посол.

Нагадаємо, раніше лідер німецького Християнського-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер стала на захист спорудження "Північного потоку-2". Політик додала, що розуміє занепокоєння сусідніх держав стосовно цього газопроводу.

Як писало РБК-Україна, міністр енергетики США Рік Перрі назвав ненадійним російський газ, який поставляється до Європи. Перрі порівняв покупку російського газу з покупкою дешевих автомобілів.

Додамо, труби "Північного потоку-2" почали укладати в російських водах. Передбачається, що Solitaire протягом місяця укладе 100 км першої нитки газопроводу в російських територіальних водах, а судно, що належить швейцарській компанії Allseas, буде виконувати роботи цілодобово і без вихідних.

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