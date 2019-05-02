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Лидер правящей партии Германии поддерживает строительство "Северного потока-2"

Новости » Политика    02.05.2019 - 10:32
Лидер правящей партии Германии поддерживает строительство "Северного потока-2"
Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауер (twitter.com/BerlinPolicy)

Крамп-Карренбауер заявила, что из-за отказа от угля и атомной энергии газ станет важной альтернативой

Глава немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауер стала на защиту сооружения "Северного потока-2", но заявила, что понимает озабоченность соседних государств в отношении этого газопровода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Кремп-Каренбауер сообщила, что их партия заявляла, что поддерживает этот проект независимо от того, "принадлежит ли у нас к нему душа". Она считает, что роль природного газа для Германии будет расти как альтернативного источника, если учесть намерения страны в ближайшие годы отказаться от использования угля и атомной энергетики.

Также она отметила, что понимает озабоченность соседних государств, в частности Украины и Польши. Кремп-Каренбауер заявила, что Ангела Меркель "очень активно борется за то, чтобы урегулировать гарантии безопасности для Украины".

Ранее РБК-Украина сообщало, что трубы "Северного потока-2" начали укладывать в российских водах. Предполагается, что Solitaire течение месяца вложит 100 км первой нитки газопровода в российских территориальных водах, а судно принадлежит швейцарской компании Allseas, будет выполнять работы круглосуточно и без выходных.

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