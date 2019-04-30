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Трубы "Северного потока-2" начали укладывать в российских водах

Новости » Энергетика    30.04.2019 - 17:42
Трубы "Северного потока-2" начали укладывать в российских водах
Фото: газопровод "Северный поток-2" (facebook.com-oilcapital.ru)

Предполагается, что Solitaire в течение месяца уложит 100 км первой нитки газопровода

Судно-трубоукладчик Solitaire приступило к укладке газопровода "Северный поток 2" в российских водах. Об этом сообщает пресс-служба Nord Stream 2.

Предполагается, что Solitaire в течение месяца уложит 100 км первой нитки газопровода в российских территориальных водах. Судно, принадлежащее швейцарской компании Allseas, будет выполнять работы круглосуточно и без выходных. 

Все работы выполняются в соответствии с разрешениями, выданными государственными органами России. Во время работы трубоукладочного судна вокруг него устанавливается зона безопасности радиусом 1,85 км (1 морская миля).

Напомним, 15 апреля оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG подал Дании третью заявку по маршруту газопровода в водах южнее острова Борнхольм. Однако, Дания не смогла назвать сроки решения по маршруту "Северного потока-2".

Также 15 апреля Европейский союз окончательно внес изменения в Газовую директиву, что позволит распространить европейские нормы на газопровод "Северный поток-2".

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