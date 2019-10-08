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Посол США в ЕС будет давать показания в Конгрессе по делу давления Трампа на Зеленского

Новости » В мире    08.10.2019 - 09:07
Посол США в ЕС будет давать показания в Конгрессе по делу давления Трампа на Зеленского
Фото: Гордон Сондленд (flickr.com/AmCham_EU)

Посол даст показания во вторник, 8 октября

Посол США в ЕС Гордон Сондленд будет давать показания в Конгрессе по делу о давлении президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает AP.

Как пишет пидання, Сондленд является одной из ключевых фигур в расследовании, возглавляемом демократами Палаты представителей. Посол даст показания во вторник, 8 октября.

Напомним, кроме того, по этому делу в Конгрессе будет свидетельствовать бывший посол США в Украине Мари Йованович. В марте Йованович стала объектом обвинений - которые категорически отвергает Госдепартамент - что она дала украинскому прокурору список людей, которые не подлежат уголовному преследованию.

Отметим, что демократы в пятницу, 4 октября, направили письмо вице-президенту Майку Пенса с просьбой предоставить документы относительно его встречи с Зеленским.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп использовал вице-президента Майка Пенса для давления на украинского лидера.

Напомним, издание The New York Times писало, что двое из главных посланников президента Трампа в Украине работали над заявлением для нового президента страны Владимира Зеленского, которое обязало бы Украину проводить расследования по делу Burisma Holdins.

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