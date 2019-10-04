Демократы требуют от Пенса документы о его роли в давлении на Зеленского

Фото: Конгресс США (roskam.house.gov)

Главы трех комитетов Палаты представителей ожидают ответа от Пенса до 15 октября

Представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов в пятницу, 4 октября, направили письмо вице-президенту Майку Пенсу с просьбой предоставить документы по его встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и телефонному разговору президента США Дональда Трампа с украинским коллегой. Об этом сообщает Associated Press.

В Палате представителей рассчитывают, что документы смогут пролить свет на то, помогал ли он президенту Дональду Трампу оказывать давление на Украину в отношении расследования дела сына Джо Байдена.

Главы-демократы трех комитетов, которые проводят расследование по импичменту Трампа, потребовали от Пенса до 15 октября предоставить требуемые документы.

В своем письме они процитировали сообщения в СМИ о том, что вице-президент, возможно, присутствовал при июльском телефонном разговоре, в ходе которого Трамп пытался убедить президента Украины расследовать обвинения в причастности Байдена к коррупционной деятельности.

Кроме того, демократы хотят больше знать о встрече Пенса 1 сентября с президентом Владимиром Зеленским.

В письме также говорится, что "есть вопросы о роли, которую вы (Майк Пенс, - ред.), возможно, играли в передаче или усилении серьезного послания Дональда Трампа украинскому президенту".