Посол США в ЄС свідчитиме у Конгресі у справі тиску Трампа на Зеленського

Фото: Гордон Сондленд (flickr.com/AmCham_EU)

Посол дасть свідчення у вівторок, 8 жовтня

Посол США в ЄС Гордон Сондленд свідчитиме у Конгресі у справі про тиск президента США Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє AP.

Як пише пидання, Сондленд є однією з ключових фігур у розслідуванні, очолюваному демократами Палати представників. Посол дасть свідчення у вівторок, 8 жовтня.

Нагадаємо, крім того, по цій справі в Конгресі буде свідчити колишній посол США в Україні Марі Йованович. В березні Йованович стала об'єктом звинувачень - які категорично відкидає Держдепартамент - що вона дала українському прокурору список людей, які не підлягають кримінальному переслідуванню.

Зазначимо, що демократи у п'ятницю, 4 жовтня, направили лист віце-президентові Майку Пенсу з проханням надати документи щодо його зустрічі з Зеленським.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп використовував віце-президента Майка Пенса для тиску на українського лідера.

Нагадаємо, видання The New York Times писало, що двоє з головних посланців президента Трампа в Україні працювали над заявою для нового президента країни Володимира Зеленського, яка зобов'язали би Україну проводити розслідування по справі Burisma Holdins.