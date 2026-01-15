Посол США в Бельгії сподівається на "укладення угоди" щодо Гренландії

США та Данія у підсумку, скоріше за все, досягнуть "вигідної угоди", яка залишить задоволеною усі сторони та у підсумку призведе до "безпечнішої" Гренландії - що в інтересах Вашингтону, Копенгагену та всєї Європи загалом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву посла США у Бельгії Білла Вайта, якого цитує Bloomberg .

"Я вважаю, що між президентом Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Данії буде створено продуктивну базу для взаємодії, і це призведе до безпечнішої Гренландії... А це безпечно для НАТО, Європи та США", - сказав він, коментуючи це питання.

Вайт додав, що президент США відданий принципам НАТО, але "стратегічне військове значення" Гренландії не варто недооцінювати, а проблеми безпеки США, мовляв, "занадто делікатні", щоб пояснювати їх публічно.

Вайт також припустив, що прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен може виграти на внутрішньому політичному рівні від того, що не побоялася посваритися з Трампом. А це допоможе її політичній силі виграти наступні вибори.

"Невелика сварка чи розмови з президентом Трампом насправді допомагають їй виграти вибори. І справа в тому, що ми насправді хочемо, щоб вона виграла ці вибори", - заявив він.

При цьому посол США запевнив, що Вашингтон залишається відданим НАТО, президент США все ще є "найбільшим прихильником НАТО", оскільки Альянс збільшив витрати на оборону.