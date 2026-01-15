Посол США в Бельгії сподівається на "укладення угоди" щодо Гренландії
США та Данія у підсумку, скоріше за все, досягнуть "вигідної угоди", яка залишить задоволеною усі сторони та у підсумку призведе до "безпечнішої" Гренландії - що в інтересах Вашингтону, Копенгагену та всєї Європи загалом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву посла США у Бельгії Білла Вайта, якого цитує Bloomberg.
"Я вважаю, що між президентом Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Данії буде створено продуктивну базу для взаємодії, і це призведе до безпечнішої Гренландії... А це безпечно для НАТО, Європи та США", - сказав він, коментуючи це питання.
Вайт додав, що президент США відданий принципам НАТО, але "стратегічне військове значення" Гренландії не варто недооцінювати, а проблеми безпеки США, мовляв, "занадто делікатні", щоб пояснювати їх публічно.
Вайт також припустив, що прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен може виграти на внутрішньому політичному рівні від того, що не побоялася посваритися з Трампом. А це допоможе її політичній силі виграти наступні вибори.
"Невелика сварка чи розмови з президентом Трампом насправді допомагають їй виграти вибори. І справа в тому, що ми насправді хочемо, щоб вона виграла ці вибори", - заявив він.
При цьому посол США запевнив, що Вашингтон залишається відданим НАТО, президент США все ще є "найбільшим прихильником НАТО", оскільки Альянс збільшив витрати на оборону.
"Немає у світі більшої людини, яка підтримує НАТО, ніж Дональд Трамп", - сказав Вайт.
Зазначимо, що попри усі грізні заяви президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, навряд чи реально відбудеться конфлікт з європейськими країнами через острів. Трамп свідомо "завищує планку" - це його переговорний стиль, пояснив РБК-Україна голова міжнародного Комітету Верховної Ради народний депутат Олександр Мережко.
Нагадаємо, після операції у Венесуелі Трамп знову звернув увагу на Гренландію та наполягає на передачі острова під контроль Сполучених Штатів для розміщення системи ПРО "Золотий купол".
Зі свого боку прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен наголосила, що Гренландію не продають, і її жителі самі вирішують своє майбутнє. А прем'єр острова Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що на острові відкидають варіанти приєднатися до Сполучених Штатів та воліють бути в союзі з Данією.
Попри те, що Трамп відреагував на ці новини погрозами, в реальності США можуть просто заплатити до 700 млрд доларів для того, щоб купити Гренландію. Держсекретарю Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію. Білий дім налаштований уникати серйозного конфлікту.