Головна » Новини » Політика

Посол США в Бельгії сподівається на "укладення угоди" щодо Гренландії

США, Четвер 15 січня 2026 12:45
Посол США в Бельгії сподівається на "укладення угоди" щодо Гренландії Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

США та Данія у підсумку, скоріше за все, досягнуть "вигідної угоди", яка залишить задоволеною усі сторони та у підсумку призведе до "безпечнішої" Гренландії - що в інтересах Вашингтону, Копенгагену та всєї Європи загалом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву посла США у Бельгії Білла Вайта, якого цитує Bloomberg.

"Я вважаю, що між президентом Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Данії буде створено продуктивну базу для взаємодії, і це призведе до безпечнішої Гренландії... А це безпечно для НАТО, Європи та США", - сказав він, коментуючи це питання.

Вайт додав, що президент США відданий принципам НАТО, але "стратегічне військове значення" Гренландії не варто недооцінювати, а проблеми безпеки США, мовляв, "занадто делікатні", щоб пояснювати їх публічно.

Вайт також припустив, що прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен може виграти на внутрішньому політичному рівні від того, що не побоялася посваритися з Трампом. А це допоможе її політичній силі виграти наступні вибори.

"Невелика сварка чи розмови з президентом Трампом насправді допомагають їй виграти вибори. І справа в тому, що ми насправді хочемо, щоб вона виграла ці вибори", - заявив він.

При цьому посол США запевнив, що Вашингтон залишається відданим НАТО, президент США все ще є "найбільшим прихильником НАТО", оскільки Альянс збільшив витрати на оборону.

"Немає у світі більшої людини, яка підтримує НАТО, ніж Дональд Трамп", - сказав Вайт.

Зазначимо, що попри усі грізні заяви президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, навряд чи реально відбудеться конфлікт з європейськими країнами через острів. Трамп свідомо "завищує планку" - це його переговорний стиль, пояснив РБК-Україна голова міжнародного Комітету Верховної Ради народний депутат Олександр Мережко.

Нагадаємо, після операції у Венесуелі Трамп знову звернув увагу на Гренландію та наполягає на передачі острова під контроль Сполучених Штатів для розміщення системи ПРО "Золотий купол".

Зі свого боку прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен наголосила, що Гренландію не продають, і її жителі самі вирішують своє майбутнє. А прем'єр острова Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що на острові відкидають варіанти приєднатися до Сполучених Штатів та воліють бути в союзі з Данією.

Попри те, що Трамп відреагував на ці новини погрозами, в реальності США можуть просто заплатити до 700 млрд доларів для того, щоб купити Гренландію. Держсекретарю Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію. Білий дім налаштований уникати серйозного конфлікту.

